مباراة ليفاندوفسكي الأولى مع برشلونة.. هل تكون أمام الريال؟





يتواجد فريق برشلونة في لاس فيغاس استعدادا لمواجهة غريمه ريال مدريد، فيما تتساءل الجماهير عما إذا كان النجم الجديد روبرت ليفاندوفسكي سيكون حاضرا أم لا.

وسيتواجه الغريمان التقليديان في وقت مبكر من صباح يوم الأحد على أرضية ملعب “كشمان فيلد”، في إطار استعداداتهما للموسم الكروي، الذي سينطلق بعد أيام قليلة.

وتعاقد الفريق الكتالوني مع النجم البولندي ليفاندوفسكي في صفقة بلغت قيمتها نحو 50 مليون يورو، وجرى تقديمه للجماهير أول أمس الأربعاء.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن من المرتقب أن يكون روبرت، البالغ من العمر 33 عاما، حاضرا في الكلاسيكو، الذي بيعت كل تذاكره.

وأضافت أن مهاجم بايرن ميونيخ السابق خاض في الأيام الأولى التداريب بشكل فردي، ثم التحق فيما بعد بالمجموعة، مبرزة أنه تدرب بشكل طبيعي وأن كل شيء يشير إلى أنه سيكون حاضرا يوم الأحد.

وبعد مباراة الريال، سيخوض برشلونة مبارتين وديتين أمام كل من يوفنتوس في دالاس، ونيويورك ريد بولز في نيوجيرسي.

وكانت آخر مواجهة بين الريال والبارصا انتهت بفوز الأخير 4-0 لحساب منافسات الدوري الإسباني. أما آخر مواجهة ودية بين الطرفين فكانت قبل 5 سنوات وانتهت بفوز برشلونة بـ3-2.

سكاي نيوز