الخطوة قبل الأخيرة في سباق اللقب.. الهلال يُواجه ود نوباوي والمريخ يُنازل فهود الشمال





تتّجه أنظار الجمهور الرياضي عصر ومساء اليوم الجمعة لملعبي الخرطوم والجوهرة الزرقاء، حيث يحتدم صراع الظفر بلقب النسخة الحالية من الدوري الممتاز بين الهلال المتصدر ومطارده المريخ.

حيث سيكون إستاد الخرطوم في الرابعة والربع عصراً، مسرحاً لمُواجهة تجمع المريخ “68 نقطة” والأمل عطبرة “29 نقطة” يتطلّع من خلالها الأحمر لمواصلة رحلة الانتصارات وإبقاء آماله في الظفر باللقب حية حتى الجولة الأخيرة، حيث يتقدم عليه الهلال المتصدر بفارق ثلاث نقاط.

بدوره، يبحث الأمل عطبرة عن طوق النجاة ويتطلع للابتعاد عن شبح الهبوط الذي يطارده، حيث يحتاج الفريق إلى الفوز في واحدة من مباراتيه المتبقيتين لتأمين بقاءه في الممتاز بغض النظر عن نتائج هلال الأبيض.

وفي السابعة والربع مساءً، يعمل الهلال “71 نقطة” على ملامسة اللقب حينما يلتقي فريق ود نوباوي “33 نقطة”، مع الإشارة الى أن الهلال يحتاج لأربع نقاط من مباراة اليوم ومباراة الجولة الأخيرة أمام توتي للظفر باللقب بشكلٍ رسمي، بغض النظر عن نتائج المريخ، ولا يُواجه ود نوباوي ضغوطاً كبيرة، حيث ضمن البقاء بشكل رسمي في الممتاز ويملك الفريق فرصة الظفر بالبطاقة الرابعة المُؤهِّلة إلى الكونفدرالية

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