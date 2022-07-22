الارصاد: هطول امطار في عدد من الولايات خلال اليوم





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية في نشرتها المتوقعة لحالة الطقس ل24 ساعة القادمة ان ترتفع درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى في معظم انحاء البلاد، كما توقعت هطول امطار خفيفة الى متوسطة في اجزاء متفرقة من ولايات كسلا وجنوب كردفان والنيل الازرق وسنار وغرب دارفور.

واوضحت الوحدة في نشرتها اليوم ان اهم معالم الطقس تتمثل في تعمق منخفض السودان الحراري وان الفاصل المداري يمر اليوم شمال كسلا وشندي وجنوب عطبرة وشمال الابيض والفاشر والجنينة.

وسجلت اعلى درجة حرارة ليوم امس 45 درجة في بورتسودان وادناها 18 درجة في حلفا الجديدة.

ويتوقع ان تسجل درجة الحرارة خلال نهار اليوم 44 درجة فى بورتسودان وادناها 20 صباح الغد في زالنجي.

وقد كان موقف الامطار ليوم امس حتى صباح اليوم الجنينة 24 ملم وكادوقلي 3 مليمترات وخفيفة في كسلا وابو نعامة.

سونا