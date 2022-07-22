أرقام لا يصدقها عقل لمبابي وصلاح وبن زيمة .. كم يتاقضون على كل هدف؟





لاعبو الكرة دائما ما يكونون محط أنظار العالم نظراً للمبالغ الفلكية التي يتقاضونها.

وفي هذه الصدد كشفت صحيفة “ذا صن” أرقاما لا يصدقها العقل، لرواتب أبرز المهاجمين في عالم كرة القدم، خاصة إذا ما تم مقارنتها بعدد الأهداف المسجلة.

وقامت الصحيفة البريطانية بحساب قيمة كل هدف، إذا ما تم تقسيم الراتب السنوي على عدد الأهداف المسجلة بالدوري، لنكتشف مبالغ “فلكية” تنفق في الهدف الواحد لنجوم العالم.

وكشفت الصحيفة أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، يكلف باريس سان جرمان 900 ألف يورو للهدف الواحد بالدوري.

900 ألف يورو

وتتم الحسبة بتقسيم راتب اللاعب السنوي (24 مليون يورو) على عدد أهدافه بالدوري سنويا (28)، لنكتشف أن الهدف الواحد بالدوري الفرنسي يتقاضى عليه مبابي 900 ألف يورو.

ولا تعتبر الحسبة دقيقة للغاية، لأن المهاجم لا يتقاضى راتبا للتسجيل في الدوري فقط، بل في جميع البطولات، كما أن تأثيره قد يشمل صناعة الأهداف وأمور أخرى في المباريات، ويشمل حتى الجانب الاقتصادي للنادي من عقود رعاية ومبيعات، وفقا لما نقله موقع سكاي نيوز.

ولكن هذه الحسبة قد تبين حجم المبالغ الفلكية التي يتقاضاها اللاعبين، وتوضح حجم المزايا المادية التي يحصلون عليها، حتى بتسجيل هدف واحد.

622 ألف يورو

أما مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما، فيتقاضى 622 ألف يورو على كل هدف يسجله في الدوري الإسباني، حيث بلغت أهدافه بالدوري 27.

600 ألف يورو

أما النجم المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، فكلف ليفربول 600 ألف يورو عن كل هدف سجله بالبريميرليغ (23).

573 ألف يورو

والبولندي روبرت ليفاندوفسكي سجل 35 هدفا في البوندسليغا، وتقاضى 573 ألف يورو عن كل هدف من أهدافه.

البيان