إتهام الهادي إدريس بمحاولة إغتيال أحد القيادات والحركة تنفي





اتهمت أسرة القيادي بحركة تحرير السودان محي الدين شرف رئيس الحركة الدكتور الهادي إدريس بمحاولة اغتيال إبنها، وقالت الأسرة في بيان صادر عنها أن خمسة أفراد من طاقم حراسات رئيس الحركة الدكتور الهادي إدريس اقتحموا منزل الأسرة وأطلقوا أعيرة نارية داخل المنزل ودخلوا إلى غرفة النوم الخاصة بالقيادي في الحركة محي الدين شرف لإطلاق النار عليه وتصفيته جسدياً، وأثناء إطلاق النار تمت إصابة شقيقة القيادي بالحركة كلتومة شرف في الرجل الأيمن.

وأكدت الأسرة في بيانها إنه تم القبض على أحد طاقم الحراسة الشخصية لرئيس الحركة الهادي إدريس يدعى محمد عبدالنبي، وتم ضبط بندقية كلاشنكوف ومسدس بحوزته، بينما تمكن الأخرين من الفرار، وتم تسليم المتهم للشرطة.

وفي المقابل اتهم بيان صادر عن حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي مجموعة من الرجال بينهم القيادي بالحركة محي الدين شرف بالاعتداء على محمد عبدالنبي وهو أحد أفراد الحراسات الرئاسية في حفل زفاف بحي الدروشاب، ووصفت الحركة ما حدث بأنه مسرحية سخيفة تستهدف قيادة الحركة والمساس بوحدتها، ونفت ان يكون رئيس الحركة الهادي إدريس أرسل محمد عبدالنبي للقيام باغتيال محي الدين شرف.

الخرطوم: عبدالرحمن العاجب

صحيفة الجريدة