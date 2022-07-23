تشمل 5 مُدن في السودان ..24 رحلة داخلية لطيران بدر اسبوعيا





في بلد مترامي الأطراف وشاسع المساحة يُعاني من تردٍ في شبكة الطرق البرية المُسفلتة، فإن الطيران يُعد خِياراً حتمياً لربط أجزاء الوطن، والرحلات الداخلية بين ولايات السودان تتجاوز نقل الرُكاب وتلامس عصب الإقتصاد والجوانب الأمنية والاستراتيجية.

وفي ظروف استثنائية تمُرّ بها البلاد فإن شركات الطيران الوطنية “سودانير، بدر وتاركو” تؤدي أدوار ذات أهمية قصوي، فقد باتت جسراً للتواصل الإجتماعي ومن مُمسكات الوحدة الوطنية، ورغم إرتفاع أسعار تذاكر النقل الجوي في السودان بسبب الأزمة الإقتصادية إلا أن الشركات واصلت في أداء رسالتها وفي ذات الوقت فإن المواطن يجدها الخيار الأفضل رغم مُعاناته في توفير ثمن التذكرة.

وتُعد شركة بدر للطيران ذات اسهام كبير في ربط العاصمة بالولايات من خلال رحلات راتبة ومنتظمة لاتعرف التوقف مهما كانت الظروف فالأمر عند إدارتها إلتزام أخلاقي تجاه إنسان الولايات قبل أن يخضع لحسابات الربح والخسارة.

وفي هذا الإطار فإن بدر وبحسب احصاءات رسمية فإنها تُسير في الأسبوع ٢٤ رحلة أسبوعياً بين العاصمة الخرطوم وعدد من مدن الولايات، ورحلاتها تتمثل بورتسودان ” 10″ رحلات، الجنينة “3”، الفاشر “رحلتان” نيالا “5”، وكسلا “4” رحلات أسبوعياً، وتعتبر أكثر شركات الطيران الوطنية تسييّراً للرحلات الداخلية.

الخرطوم:طيران بلدنا