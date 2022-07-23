شاهد بالفيديو.. الفنانة “عشة الجبل” ترتدي الحجاب وتتجه إلى المديح في مقطع حصد آلاف الإعجابات





حصد مقطع فيديو للفنانة عائشة الجبل، وهي ترتدي الحجاب، وتمدح المصطفى عليه الصلاة والسلام آلاف الإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلت كوش نيوز.

وظهرت “الجلية” وسط حضزر محترم من عاشقي المديح، وهي تؤدي مدحة يقول مطلعها: أنا عاد متين أوصلو ربي وخلقو عليهو صلو، أسيب عيني بيهو يتملو، يقولن لي تب ما ملو، تجيني زيارة واستعجل زيارة لي حجرتو واعملو، أشيلا همومي واقبلو بدمع الشوق توبي ابلو.

وقالت الفنانة عائشة الجبل، وفق مصادر صحفية، بانها: (سعيدة بتجربتي مع المديح ولا يوجد أفضل وأجمل من مدح المصطفى عليه الصلاة والسلام، بإذن الله سأقدم عدداً من المدائح لاحقاً).



وأضافت الجبل ب: (وجدت المدحة تفاعلاً كبيراً من جمهوري، والمتابعين على وسائل التواصل لبساطة وجمال وصدق كلماتها ومعانيها).

الخرطوم: (كوش نيوز)