التربية الخرطوم : ارتفاع نسبة النجاح هذا العام لـ.(80.6%)





قال د. قريب الله محمد أحمد مدير التعليم المكلف بولاية بالخرطوم أن نسبة النجاح فى شهادة الاساس هذا العام بلغت (80.6%) مقارنة بالعام الماضي حيث كانت 79.8 . وبالرغم من صعوبة الظروف في هذا العام الدراسي إلا أن تفوق الطلاب الجالسين للامتحانات أبهر المعلمين . حيث ارتفعت نسبة النجاح في أغلب المواد كثيرا. وهناك تفوق واضح للبنات حيث بلغت نسبة نجاحهن 86% والبنين 76% .

29 يشتركون في المركز الأول بشهادة الاساس بمجموع 279 درجة

واعلن والي الخرطوم أوئل الشهادة حيث اشترك فيها كل من أبوبكر بابكر عمر عبدالرحيم بمجموع 279 وأسامة هاشم عثمان عمر من محلية الخرطوم 279 وأكرم الريح الجزولي بشير _ الخرطوم 279 والأمين عثمان الأمين أحمد _ جبل أولياء 279 وإلفة سيد أحمد طه _ الخرطوم 279 وآمنة عثمان الزبير _ شرق النيل 279 وآية النور محمد ابراهيم _ جبل أولياء 279 وآية طارق علي محمد _ الخرطوم 279 ودانيا محمد عبدالباقي محمد _ شرق النيل 279 ورزان كمال الدين أحمد الحاج _ أمدرمان 279.

سونا