المذيعة الريان الظاهر تقدم برنامج (صباح العربية) مباشرة من دبي





أطلت المذيعة السودانية اللامعة، الريان الظاهر، اليوم على شاشة قناة العربية من الأستديوهات الرئيسية، حيث قامت بتقديم البرنامج الصباحي (صباح العربية).

وحصدت إطلالة الريان، إشادات عديدة من الجمهور في وسائل التواصل الاجتماعي.

ورصدت (السوداني)، تفاعلاً واسعاً من الزملاء في الوسط الإعلامي، لظهور الريان، متمنين لها التقدم والتوفيق، وأكدوا على إمكانياتها الكبيرة وحضورها الرائع الذي يؤهلها أن تحجز مكانها بصورة دائمة في الأستديوهات الرئيسية لقناة العربية.

صحيفة السوداني