عادل إمام يغيب عن حفل زفاف ابنة أخيه.. ما السبب؟





غاب الفنان القدير عادل إمام عن فرح ابنة أخيه المنتج الفني عصام إمام الذي حضره حشد كبير من نجوم الفن.

وأثار غياب الفنان عادل إمام عن الحفل قلق جمهوره ومتابعيه، الأمر الذي استوجب التوضيح من شقيقه الذي قال وفق العربية نت “الحمد لله الزعيم (الفنان عادل إمام) بخير، وصحته كويسة، ولكن عدم حضوره حفل زفاف ابنتي جاء خوفا عليه من تعرضه لفيروس كورونا بعد انتشاره مرة أخرى، خصوصا أن قاعة الزفاف كانت مغلقة”.

وشارك عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، المنتج عصام إمام، في الاحتفال بزفاف ابنته فرح، على رجل الأعمال محمود عبد النبي، داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.

ومن ضمن الفنانين الذين حضروا الحفل يسرا، ولبلبة، وهاني رمزي، وفيفي عبده، وأشرف زكي، والمخرج رامي إمام، ومصمم فستان زفاف العروس هاني البحيري، وأحيت أولى فقرات الحفل الراقصة الاستعراضية دينا.

وتطارد الشائعات الزعيم عادل إمام خلال الفترة الماضية حول مرضه وتدهور حالته الصحية، مما جعل الجمهور في حالة قلق عليه، خاصة مع عدم ظهوره للرد على هذه الشائعات، الأمر الذي دعا ابنه محمد عادل إمام إلى الكشف عن حقيقة هذا الأمر، مؤكدا أنه لا صحة إطلاقا لكل الشائعات التي انتشرت حول تدهور الحالة الصحية للزعيم.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان عادل إمام كانت مسلسل فلانتينو، والذي شارك معه فيه دلال عبدالعزيز وداليا البحيري وطارق الإبياري وحمدي الميرغني وهدى المفتي وعدد آخر من الفنانين.

صحيفة البيان