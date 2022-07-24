مساعدة ملكية تفجر مفاجأة عن طلاق هاري وميجان ماركل





مازالت علاقة الزوجان الملكيان “هاري وميجان ماركل” مثيرة للجدل، خاصة بعدما فجر كتاب جديد تنبؤات غريبة عن مصير الزوجين.

ووفقا لصحيفة “نيويورك بوست” قال كتاب جديد مثير للجدل، إن أحد مساعدي العائلة المالكة توقع أن زواج الأمير هاري من ميجان ماركل سينتهي بشكل مأساوي بالدموع.

وزعمت السيدة “سوزان هاسي” التي ترجع علاقتها بالملكة إليزابيث الثانية منذ الستينات أن علاقة هاري وميجان قد يُحكم عليها بالفشل.

وقالت هاسي التصريحات الأخيرة خلال مأدبة غداء مع المديرين التنفيذيين في المسرح قبل أشهر من حفل زفاف الزوجين في مايو 2018، والتي تم رصدها في كتاب جديد.

وتم الكشف عن تعليقاتها منذ فترة طويلة في كتاب “ميجان وهاري والحرب بين وندسور” للمراسل الاستقصائي توم باور ، والذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن المعروف أن سوزان تتمتع بثقة كبيرة في أن زواج الزوجين الملكيين سيكون بمثابة فشل ذريع.

وكتب باور: “أثناء مناقشة إمكانية ارتباط ميجان بالمسرح الوطني بعد الزفاف، أصبحت هوسي جادة بشكل غير متوقع بشأن مستقبل الزوجين”.

ويُزعم أنها قالت: “سينتهي كل هذا بالدموع، وكانت الليدي سوزان، 83 عامًا ، جزءًا من فريق حاشية القصر الذين طُلب منهم مساعدة ماركل على التكيف مع الحياة داخل العائلة المالكة، وفقًا لما ذكره باور.

صدى البلد