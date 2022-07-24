الخرطوم للأوراق المالية يغلق مرتفعا الى 22338.041 نقطة





أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية مرتفعا ليصل 22338.041 نقطة.

ومقارنة بتداول اليوم مع يوم الخميس الماضي فقد انخفض حجم التداول من 64,885,386 جنيه إلى 13,821,889جنيه. وانخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 542,372 ورقة مالية إلى 76,171ورقة مالية .وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 31 صفقة الى 13 صفقة .

وشهدت حركة الاسعار في القطاع الصناعي ارتفاع سعر سهم شركة النيل للاسمنت (ربك) المحدودة من 0.85 جنيه الى 0.97 جنيه، وفي قطاع الصكوك وصناديق الاستثمار استقر سعر صكوك صندوق الانتاج الحيواني الثاني المتداولة عند (1075جنيه). وفي قطاع الشهادات الاستثمارية ارتفع سعر إصدارتين واستقرار سعر 6 اصدارات من جملة 8 اصدارات تم تداولها اليوم من شهادات شهامة.

سونا