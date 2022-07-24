كابتن طيران يشارك في أول عملية زراعة كبد بالسودان





دونّ طالب الطيران بكلية هاي لفل الدكتور “طارق محمد” إسمه في سجلّات التاريخ باحرف من نور ومداد من ذهب بوصفه أحد أعضاء الفريق الطبي الذي أجري أول عملية زراعة كبد داخل السودان.

والدكتور طارق من طلاب الدفعة ٢٧ بأكاديمية هاي لفل للطيران، وهو طبيب إستشاري جراحة عامة وزراعة كبد ، والإنجاز الذي حققه الفريق الطبي السوداني وجد ارتياحاً كبيراً من واقع معاناة مرضى الكبد وتكبدهم مشاق السفر خارج السودان لإجراء عمليات جراحية، و ماحدث يُعد نقلة نوعية في مجال الطب في السودان .

وبعثت أكاديمية هاي لفل بالتهاني إلى الفريق الطبي الذي أجري العملية عامة والدكتور طارق خاصة، وأكدت أن العملية أثبتت جدارة وتميُز الكوادر الطبية السودانية المؤهلة والتي تحمل على عاتقها هم تطوير مجال الطب في السودان والخدمات الطبية.

الخرطوم:طيران بلدنا