فتح باب التقديم لجائزة الطيب صالح العالمية





أعلن مجلس أمناء جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي عن إنطلاق الدورة الثالثة عشر للجائزة وفتح باب التقديم اعتباراً من 20 يوليو وحتى 20 أكتوبر القادم .

وناقش مجلس الأمناء برئاسة بروفيسور على شمو، محاور الجائزة لهذا العام وهي الرواية، والقصة القصيرة، والدراسات النقدية حول نقد الشعر العربي والإفريقي.

وتمت مناقشة شروط المحور الجديد التي شملت موضوعين، الأول حول مستقبل الشعر العربي والإفريقي ، والثاني تطبيق المناهج النقدية الحديثة على الشعر العربي والإفريقي.

ويجىء اختيار المحور تأكيداً لإهتمام وإيمان الجائزة برسالة الشعر والشعراء على المستويين العربي والأفريقي ، كما تناول الإجتماع بالنقاش الجدول الزمني .

سونا