واعظ كويتي متشدد يثير الجدل بشأن تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء في الواتساب!





أثار الواعظ الكويتي المتشدد عثمان الخميس، جدلاً واسعاً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بحديثه عن حرمة الاختلاط بين الشباب والفتيات ضمن مجموعات تطبيق “الواتساب”.

وجاء تعليق الواعظ الكويتي حول هذه المجموعات المختلطة رداً على سؤال لأحد الأشخاص عن حكم هذه المجموعات التي يتم إنشاؤها من قبل طلبة الجامعات بقصد الدراسة.

وزعم الواعظ الكويتي المثير للجدل عدم جواز الاختلاط بين طلبة الجامعة الشباب والفتيات عبر مجموعات الواتساب التي يتم إنشاؤها بقصد الدراسة”.

صحيفة البيان