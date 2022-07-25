توقعات حالة الطقس بالبلاد





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية اليوم أن توالي درجات الحرارة انخفاضها العظمى الطفيف ، بينما ترتفع درجات الحرارة الصغرى في معظم أنحاء البلاد ، وتوقعت هطول أمطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر،كسلا،الجزيرة، القضارف ، سنار، النيل

الأبيض ، النيل الأزرق ،شمال جنوب وكردفان ، شرق ,جنوب دارفور ، وتوقعت الهيئة هطول أمطار متوسطة الى غزيرة بولاية غرب دارفور.

كما سجلت البلاد أعلى درجة للحرارة اليوم في كل من دنقلا ، كريمة و بورتسودان 43 درجة ،وأدنى درجة 15 في مدينة رشاد .

وأوضحت هيئة الإرصاد أن من أهم معالم الطقس اليوم تعمق منخفض السودان الحراري ، ويمر الفاصل المداري شمال كسلا ، عطبرة ،جنوب أبوحمد ، شمال الأبيض ، الفاشر والجنينة .

كما توقعت الإرصاد أمطار رعدية في القضارف، نيالا ،رشاد الجنينة وزالنجي ، وأمطار متوسطة في كل من أم بنين ،أبونعامة ،الدمازين ،كادقلي، الضعين وبابنوسة .

وأشارت الهيئة في نشرتها الى أن يكون الطقس غانماً جزئياً في كل من كريمة ، عطبرة ، شندي والخرطوم ، وصافي ومشمس في وادي حلفا ،أبوحمد ،حلايب ، شلاتين ودنقلا .

وتوقعت أن حدوث زخات امطار خلال فترة الليل بمدن بورتسودان ، كسلا ،حلفا الجديدة ،ودمدني ،الفاشر ،الدويم ، سنار، الأبيض ، كوستي و النهود.

سونا