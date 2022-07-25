شاهد بالفيديو.. ارتفاع غير مسبوق لمنسوب نهر القاش شرقي السودان، وسط قلق وتخوف السكان





سجل منسوب نهر القاش بولاية كسلا شرقي السودان، ارتفاعا غير مسبوق، وسط قلق وتخوف السكان من حدوث فيضان، وحذرت لجنة ترويض نهر القاش من إيرادات مياه متوقعة خلال اليوم قادمة من الأراضي الإرترية وربما بلغ منسوب النهر 280 سم عند مدينة كسلا وهو في نطاق الخطر.

من جهتها أعلنت لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية عن ارتفاع غير مسبوق في مناسيب نهر ستيت بمحطة حمداييت علي الحدود الإثيوبية حيث تجاوز المنسوب 13 متر مما أدي لغمر المقاس تماماً.



ووجهت اللجنة في بيان ممهور بتوقيع مهندس مستشار عبد الرحمن صغيرون الزين- مدير الإدارة العامة لشئون مياه النيل نداء للمواطنين و المستخدمين لمياه نهر ستيت باخذ التحوطات اللازمة.

كسلا: (كوش نيوز)