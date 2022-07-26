الارصاد: ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة وامطار بالخرطوم والولايات





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية ان ترتفع درجات الحرارة العظمي ارتفاعاً طفيفاً بينما تنخفض درجات الحرارة الصغرى انخفاضا طفيفا في معظم انحاء البلاد، خلال 24 ساعة القادمة، وتنبأت في نشرتها اليوم الثلاثاء بهطول امطار خفيفة الى متوسطة في ولاية الخرطوم و أجزاء متفرقة في كل من ولايات نهر النيل ، البحر الاحمر والجزيرة . وتنبأت بهطول امطار متوسطة الي غزيرة بكل من كسلا ، القضارف، سنار ،النيل الابيض، النيل الازرق، وجنوب كردفان ووسط وجنوب دارفور.

وقالت الهيئة ان هذه الامطار ستكون مصحوبة بنشاط الرياح السطحية والزوابع الرعدية التي قد تتسبب في جريان المياه عبر الأودية والمناطق المنخفضة، وحذرت مستخدمي الطرق السريعة في هذه المناطق القيادة بحذر، كما نبهت قاطني المناطق المنخفضة والمكشوفة اتخاذ التدابير اللازمة. وسجلت اعلي درجة حرارة بالبلاد ليوم امس الُنين 44 درجة في بورتسودان ، وادناها 18 درجة في رشاد ، أما أعلي درجة حرارة متوقعة لليوم الثلاثاء 43 درجة في كل من دنقلا ، ابوحمد ، كريمة ،عطبرة وشندي ،وأدناها ١٧ درجة في رشاد.

سونا