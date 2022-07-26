شاهد بالفيديو.. زواج (غير مسبوق) بقرية تنقسي شمالي السودان نُحرت فيه نحو 50 رأساً من الإبل والمئات من الضأن





شهدت قرية تنقسي شمالي السودان، مراسم زواج (غير مسبوق) امتدت لعدة أيام، نُحرت فيه نحو 50 رأساً من الإبل والمئات من الضأن، إكراماً لآلاف المدعوين بصنوف الطعام، والذين توافدوا من مختلف أصقاع السودان، وفق ما نقلت كوش نيوز.

وأحيا حفلات الزواج الذي امتد لأيام، عدة فنانين أبرزهم إيمان الشريف وعوضية عذاب، وعدد من فناني الطمبور، وشهد الزواج الذي أقيم داخل خيمة مكيفة ضخمة، إطلاق المئات من الأعيرة النارية ابتهاجاً بالمناسبة.

وتوجهت المطربة عوضية عذاب بالشكر لأهالي تنقسي على الاستقبال الجميل و كرم الضيافة، مضيفة دمتم بخير و عافية مدينتي الاخرى.



يُذكر أن الحفل يخص أسرة الزعيم أحمد النيل ود الخير، الذي يُعد من أعيان المنطقة المعروفين، الذي كتب عنه أحدهم: لم يكن قياديا او سياسيا او رجل ادارة اهلية، فقط رجل بسيط عرفه الناس بكرمه وطيب معشره واحترامه وتقديره، فتدافع الناس نحوه من كل مكان، حضروا من نيالا ومن الشرق والجزيرة وعشيرته بالولاية الشمالية، تدافعوا نحو تنقسي يشاطرونه فرحته.

مضيفاً: لا يأتي هذا الجمع الا لرجل في مكانة ابا محمد، فقد كان ذو مكانه فعلاً بخلقه وطيب معشره، ومن منكم لا يعرف ود الخير .!؟

تنقسي: (كوش نيوز)