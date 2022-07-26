شاهد بالفيديو.. في موقف مثير للضحك.. (كلب) يفاجىء الجماهير ويقطع مباراة الهلال وتوتي في مواجهة حسم لقب دوري الممتاز





في موقف مثير للضحك، فاجأ (كلب) ظريف الجماهير التي احتشدت باستاد جبل الأولياء، وقطع مباراة الهلال وتوتي، اليوم الثلاثاء في مواجهة حسم لقب الدوري الممتاز، وفق ما نقلت كوش نيوز.

وأظهر مقطع فيديو التقطه هاوٍ إسراع رجل الخط لإخراج الكلب في مشهد طريف أضحك الحضور.



وتوج الهلال رسمياً بطلاً للدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي محتفظاً باللقب، بنتيجة الهلال 3 : 0 توتي الخرطوم، أحرز أهداف الهلال محمد عبد الرحمن الغربال، وليد الشعلة، عثمان ميسي.

الخرطوم: (كوش نيوز)