شاهد بالفيديو.. مُسِن سوداني يثير تعاطفاً واسعاً على منصات التواصل بقصيدة عبر فيها عن عشقه لزيارة الرسول قبل أن يموت





اثار مُسِن سوداني تعاطفاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تعبيره عن عشقه للرسول صلى الله عليه وسلم، وتمني زيارته قبل أن يموت، وفق ما نقلت كوش نيوز.

وعبر المُسن السوداني عن حزنه لعدم زيارة المصطفى وخشيته أن لايتم مراده قبل أن تتحقق امنيته، وذلك من خلال قصيدة مطلعها (أنا ناوي على المدينة قبل الموت ما يجينا).



وراجت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، بتبرع سيدة سودانية، بكامل مصروفات أدائه لمناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة، عقب التعاطف الواسع الذي حظي عليه.

الخرطوم: (كوش نيوز)