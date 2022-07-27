لجان مقاومة الديوم الشرقية: الجميع بما فيهم نحن يتحمل عواقب ونتائج ما جرى





الشعب السوداني الثائر ..

– أولاً نرفض رفضاً باتاً و نستنكر نحن في تنسيقية لجان مقاومة الديوم الشرقية ما جرى من أحداث ظهر اليوم لا صلة لها بالديوم الشرقية لجاناً و ثواراً و أهالي لا من قريب أو بعيد و نؤكد أن مثل هذه السلوكيات و استخدام العنف لا تشبهنا و لا تشبه ثورتنا السلمية التي سنتمسك بسلميتها دائماً و أبداً.

– كان موقف تنسيقية لجان مقاومة الديوم الشرقية من موكب اليوم هو عدم المشاركة و لم يتطرق البيان السابق الذي نشر بصفحتنا يوم الأمس بأي صورة من الصور إلى منعٍ للمواكب السلمية أو التجمعات الجماهيرية بل كان واضحاً رفضنا لإقامة منصة لقوى الحرية و التغيير أو أي حزب آخر لينقلوا الصراعات الحزبية الأزلية من مكاتب اجتماعاتهم إلى شوارع الثورة.

– إن تجربتنا في العمل العام نحن و رفاقنا في لجان المقاومة علمتنا الطرق السليمة للعمل التنظيمي و التنسيق بين جهات متعددة و هو ما لم يتم اتباعه في الدعوة لموكب اليوم، حيث جاءت الدعوة في البداية بطرق لا علاقة لها بالهيكل التنظيمي لِلجان المقاومة ” مكاتب التنسيق و الإتصال ” حيث لم يتم إخطارنا بالدعوة بطريقة رسمية سوى قبل يوم واحد من الموكب و هو ما يعد فرضاً للأمر الواقع لا نقاشاً عن ترتيب مشترك أو تنسيق بين الجهات الداعية و الجهات المشاركة و هو أمر غير مقبول.

– نجدد تأكيدنا للجميع أن الكل في الثورة سواسيه و ليس هنالك من هو أعلى مرتبة من الآخرين سوى شهدائنا الأماجد و أن الجميع متساوٍ في الواجبات و في الحق في إبداء الآراء.

– و أخيراً إذ نأسف على أحداث اليوم و التي سنعمل جاهدين على أن لا تتكرر مرة أخرى، نؤكد أن الجميع بما فيهم نحن يتحمل عواقب و نتائج ما جرى، و نكرر دعمنا و دعوتنا للتوافق و الوحدة بين كل المكونات و الأجسام الثورية و لجان المقاومة و كل الجهات الساعية لإسقاط انقلاب الخامس و العشرين من أكتوبر المشؤوم.

و هذا ما لزم توضيحه.

___________________________________

تنسيقية لجان مقاومة الـديـوم الـشرقـية

٢٦ يـوليو ٢٠٢٢ م