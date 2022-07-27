مودة حسن تفتح النيران في كل الاتجاهات على الهواء مباشرة الفنان الذي يرتدي ملابس البيت في الأماكن العامة لايحترم الناس





فتحت مقدمة الفترة الصباحية بقناة النيل الأزرق مودة حسن النيران في كل الاتجاهات مساء الامس وهي تناقش المظهر العام المتعلق بالأزياء في المجتمع والأماكن العامة ،وقالت مودة إن مايحدث في الشارع العام من مظاهر متعلقة بأزياء الشباب مؤسفة للغاية ، وقالت ان هنالك شبابًا يرتدون ملابس لا تصلح للأستخدام خارج المنزل من تي شيرتات وأردية أشبه بالملابس الداخلية ،وهناك بنات يرتدين عبايات الاستقبال المنزلي في المشاوير خارج المنزل ،والأخطر من ذلك هي ملابس النساء التي يخرجن بها للأسواق ،الى جانب أن عدم إرتداء الطرحة أصبح موضة حتى بالنسبة للنساء المتزوجات ولايتحرجن في الخروج من المنزل بدونها ،وأشارت مودة الى أن مايحدث بشأن ملابس الشباب والنساء يحتاج لوقفة لأننا مجتمع مسلم ومحافظ على العادات والتقاليد السمحة .

وقالت عدوية من أمدرمان إن لكل مكان الزي الذي يناسبه ،مشيرة الى أن لبس الأولاد في الحفلات وفي الشارع العام أصبح مخجلا وقد ينقص من رجولة الشاب ،وأبدت أسفها لوجود شباب من الجنسين بأزياء غير لائقة في أماكن عامة مثل المطاعم والحدائق والأسواق .

الخرطوم :سعيد عباس

صحيفة السوداني