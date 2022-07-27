الأرصاد: إنخفاض درجات الحرارة مع أمطار خفيفة إلى متوسطة





توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة العظمى والصغرى في معظم أنحاء البلاد مع توقعات بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في معظم أنحاء البلاد.

تنبأت الهيئة في نشرتها اليوم الأربعاء بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في ولاية الخرطوم و أجزاء متفرقة في كل من ولايات كسلا، القضارف، الجزيرة، سنار، شمال وغرب كردفان. كما تنبأت بهطول أمطار متوسطة الي غزيرة في إجزاء متفرقة من ولايات جنوب كردفان ودارفور الكبرى.

أكدت الهيئة تعمق منخفض السودان الحراري في شمال البلاد كما نوهت أن الفاصل المداري يمر اليوم بشمال كسلا وجنوب أبوحمد ماراً بعطبرة، شمال الأبيض، الفاشر والجنينة.

كما سُجلت الأمس الثلاثاء أعلى درجة حرارة 46 درجة مئوية في بورتسودان، وأدناها 15 درجة في رشاد، بينما توقعت لنهار اليوم أعلي درجة حرارة بالبلاد 44 درجة مئوية في بورتسودان وأدناها صباح الغد 17درجة في رشاد.

سونا