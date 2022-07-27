شاهد بالفيديو: ماروكو تعاود إشعال الميديا بظهورها في حفل مرتدية (..) والتعليقات الساخنة تنهال عليها





قبل أن تخمد النيران التي أشعلتها المطربة المثيرة للجدل حسب وصف رواد مواقع التواصل، عادت ماروكو بفيديو آخر رددت خلاله ذات الأغنية التي أصبحت محل انتقاد واضح بالنسبة لها وذلك لما تحمله من كلمات خادشة للحياء والذوق العام.



وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) تضجر عدد من متابعيها على منصات التواصل من ترديدها الأغنية خاصة بعد ظهورها مرتدية (طرحة) تعمدت من خلالها تغطية وجهها أثناء ترديد الأغنية (حجبني مادايرة المروق) ولكن مالم تكن تتوقعه أن امطرت بالعديد من الانتقادات جراء ترديد الأغنية مجددا.

الخرطوم:(كوش نيوز)