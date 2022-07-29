تنسيقية كرري تنتقد بيان لجان الديوم وتدعوها للاعتذار





قالت تنسيقية لجان مقاومة كرري بأم درمان، إن البيان الذي أصدرته لجان مقاومة الديوم الشرقية بالخرطوم بتاريخ ٢٥ يوليو الحالي؛ يحمل في طياته روح الكراهية والعنف، وما هو إلا امتداد لخطاب الكراهية والتحريض وتجريم الرفاق في لجان المقاومة والقوى السياسية الموجودة في الشارع في خندق واحد مع الثوار.

وأوضحت التنسيقية في بيان صحفي، انه كان لزاماً على لجان الديوم من باب المسؤولية الأخلاقية الاعتذار للشعب السوداني، ونقد والتراجع عن البيان الصادر، والذي اعتبرت انه كان خدمة مجانية لقوات الأمن ومليشيات الإنقلاب، واعفائها من دفع الفاتورة السياسية لقمع مواكب الأحزاب، ودفعتها لجنة الديم نيابةً عنها. وأضافت التنسيقية: (نحن في تنسيقية لجان مقاومة كرري لن نتخذ موقف الحياد في مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، وإن بلادنا وثورتنا تمر بمرحلة تاريخية، فلنسعى جميعاً لوحدة قوى الثورة الحية وتنظيمها و العمل على تثوير الحياة السياسية، بما يشمل الأحزاب السياسية بالحجة والمنطق والفكر الثوري، وندافع عن مواثيقنا بكل الأدوات الديموقراطية والتعبئة لها من كل أطياف المجتمع السوداني).

وجددت تنسيقية كرري، رفضها لأي فعل يضيق الخناق على القوى الديمقراطية والثورية، واي سلوك يخدم السلطة الإنقلابية، مؤكدة أنها مع حرية إبداء الرأي والفعل الثوري لكل القوى الديمقراطية، وشددت على ضرورة توحيد الفعل الثوري بما يخدم التغيير الجذري الذي يكون لصالح كل السودانيين، مع الالتزام التام بميثاق تأسيس سلطة الشعب باعتباره المرجعية السياسية والثورية.

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