تجار: المواطنون لا يملكون سيولة لشراء السلع





تشهد أسعار السلع الاستهلاكية استقرارًا ملحوظًا في الأسعار. وعزا بعض التجار ذلك لاستمرار الركود وضعف القوى الشرائية لعدم وفرة السيولة لدى المستهلك.

وقال رئيس تجار الجملة بسوق أمدرمان فتح الله حبيب الله إن الزيت الأبيض استقر في (18 ) ألف جنيه للعبوة وجوال السكر (50) كيلو بسعر (28) ألف جنيه و(10) كيلو بسعر (٥،٥٠٠) جنيه. أشار إلى أن استقرار الأسعار منذ 6 شهور بسبب ضعف المشتري وإحجام عن شراء أصناف كثيرة من السلع، متوقعًا زيادة الأسعار مستقبلًا بسبب الوقود والذي تسبب في زيادة رسوم الترحيل.

وقال تاجر سلع استهلاكية بسوق أمدرمان آدم عيسى في حديثه لـ(السوداني) إن تراجع القوى الشرائية انعكس على استقرار أسعار السلع كافة رغم تذبذب أسعار العملات، وقال إن المستهلك أصبح يشتري السلع الأكثر استهلاكًا بكميات طفيفة بسبب الغلاء، مبينًا أن سعر السكر زنة (50) كيلو استقر في (28) ألف جنيه أما عبوة (10) كيلو بسعر (5,5) إلى (٦) آلاف جنيه متوقعًا تراجعًا في الأسعار،فيما استقر سعر زيت الفول (36) رطلًافي (18) ألف جنيه والزيت الأبيض في (23) ألف جنيه وقفز سعر جوال البصل إلى (25) ألف جنيه بدلًا عن (20) ألف جنيه بسبب الخريف وانتهاء الموسم.

وأكد تاجر سلع ببحري إسماعيل خضر حدوث كساد في أسواق السلع بسبب الغلاء وانعدام السيولة لدى غالب المواطنين محدودي الدخل ما انعكس سلبًا على تراجع الحركة التجارية.

وفي ذات السياق قال تاجر سلع بالخرطوم أبوبكر علي إن هنالك كسادًا بالأسواق انعكس على استقرار الأسعار، مبينًا أن سعر بكت دقيق سيقا(٨) آلاف جنيه وكيس لبن البدرة كابو (٥،٥٠٠) جنيه فيما استقر سعر كرتونة صابون الغسيل(٢،٥٠٠) جنيه وشاي الغزالتين (١،٥٠٠) جنيه وسعر شاي الشروق والتمساح(١٠٠٠) جنيه لعبوة (٤٥٠) جرامًا.

السوداني