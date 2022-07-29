اقتصاد وأعمال

شاهد صور ساحرة لموسم حصاد (البرتقال) بـ نيرتتي وسط دارفور

2022/07/29
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تداول رواد التواصل الاجتماعي، صوراً ساحرة لموسم حصاد فاكهة البرتقال بمنطقة نيرتتي وسط دارفور.

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وأظهرت الصور مدى جودة الثمار اليانعة من فاكهة البرتقال الطبيعي، دون أسمدة كيماوية، أو تعديل وراثي.

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ومدينة نيرتتي هي أحد أكبر مدن محلية غرب الجبل التابعة لولاية وسط دارفورالتي تقع في غرب السودان ضمن ولايات دارفور الخمس.

يحدها شمالاً ولاية شمال دارفور، وشرقاً ولاية جنوب دارفور، وفي الشمال الغربي ولاية غرب دارفور.

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وتتميز المنطقة بالبرتقال المعروف ب (أبو سرة، حيث سمي كذلك لوجود نتوء يشبه السرة في قمة الثمرة،
كما تتميز أشجاره بالحجم الكبير نوعا، متهدلة ومنتشرة النمو الي أسفل.

ويتراوح محصول الشجرة ما بين 250 -300 ثمرة . والثمرة كبيرة الحجم نسبيا بيضاوية الشكل تزن بين 180 – 250 جرام والقشرة سميكة نوعا ذات ملمس متوسط الخشونة في سلالة Washington وهي السلالة الممتازة أو ناعمة الملمس تماما رقيقة في بعض السلالات الأخرى القليلة الانتشار مثل البرتقال بسرة Tomson ويتراوح عدد الفصوص ما بين 9-10 فصوص. FB IMG 1658069226018
والبذور منعدمة تقريبا إلا في بعض الحالات حيث تحتوي الثمرة بين بذرة أو بذرتين وهو من الأصناف المبكرة نوعا، واللب عصيري حلو المذاق ذو نكهة طيبة والحموضة منخفضة، وهو أساسا من أصناف المائدة ولا يصلح للعصير مطلقا على العكس تماما من برتقال فالنسيا المعروف.

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يصنف برتقال أبو سرة من الحمضيات الأكثر شيوعا, الذي يتميز بطعمه الحلو, و خلوه من البذور, بالإضافة إلى العديد من الفوائد الصحية التي يقدمها كالتركيز العالي للمواد المضادة للأكسدة, و العناصر الغذائية المهمة كفيتامين ج, و الهيسبيريدين، والبيتاكر يبتوزانتين، كما يساعد هذا النوع من البرتقال في دعم تشكيل الكولاجين في البشرة.
نيرتتي: (كوش نيوز)

2022/07/29