بسبب (60) ألف جنيه.. يقتل صديقه بـ(16) طعنة





اعترف المتهم بقتل مدرس اللغة الإنجليزية في منشأة القناطر بمحافظة الجيزة المصرية، أنه بدّل ملابس الضحية بعد التخلص منه لأنها امتلأت بالدم ما قد يهدد بكشفه.

وقال بحسب صحيفة (الخليج) اليوم “هدومه كانت كلها دم وكنت خايف الناس تاخد بالها بسرعة أول ما يشوفوا الجثة، علشان كدة نظّفت مكان الجريمة من الدم بعدما تخلصت من المجني عليه داخل منزله”.

وأضاف أنه نزع عن المجني عليه ملابسه الملطخة بالدماء وبدلها بأخرى قبل أن يحمل الجثمان ويلقي به في مصرف زراعي بمنشأة القناطر في الجيزة.

وتابع محمد، البالغ من العمر (26) عاماً “كان بيقاومني فاضطريت أوجه ليه 16 طعنة بسبب محاولته استخلاص السكين مني، وبقيت أطعنه حتى خارت قواه وسقط على الأرض ولفظ أنفاسه في الحال”.

وتطرق المنسوب إليه تهمة قتل مدرس الإنجليزي إلى الحديث عن سبب الجريمة “محمود صاحبي وجاري وكنا عاملين جمعية مع بعض وناس تانية كانت داخلة معانا، بس أنا كنت اللي بشرف على تجميع الفلوس وتسليمها لأصحابها، ومحمود طلب مني مبلغ الجمعية في موعده وقيمته 60 ألف جنيه بسبب التزامه بوعد مع صاحب قطعة أرض اشتراها بسداد قسط عليه، وصرفت جزءاً كبيراً من الفلوس الخاصة بمحمود وقلت أقتله علشان بيطالبني”.

يذكر أن جهات التحقيق، قررت حبس المتهم بقتل مدرس الإنجليزي، (15) يوماً على ذمة التحقيقات.

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