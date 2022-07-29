بالصور.. في تجربة زراعية متفردة .. مهندس زراعي ينجح في استنبات شتول (الحبهان) النادرة بالسودان





في تجربة زراعية متفردة، نجح مهندس زراعي سوداني في استنبات شتول الحبهان او (الهيل) النادرة بالسودان، بقياسات علمية دقيقة تحكم فيها على الإضاءة ودرجة الحرارة والتربة لرعاية النبتة، وفق ما نقلت كوش نيوز.

وقال المهندس الزراعي فتح الرحمن الفاتح، حول تجربته الناجحة في استنبات و انتاج شتول الحبهان او الهيل: تحصلت علي عدد 10 بذرة هيل (حبهان )

وتمت زراعتها بالطريقة الهندية المتبعة في زراعة الهيل في تربة خليط بين الرمل و البتموس و البرلايت.

مضيفاً: ثم بدأت في مرحلة رعاية النبتة ومتابعتها بصورة دورية و قياسات دورية لph والاضاءة و درجة الحرارة وتحليل مياه الري وتسميد Npk عالي الفسفور مرتين في الشهر و رش حديد مرة شهريا ورش مجموعة العناصر الصغرى مرة شهريا، نمت بحمد الله الشتلة بصورة جيدة.

ومن ثم بدات مرحلة الاكثار عن طريق التفصيص والان امتلك اكثر من 15 شتلة في فترة 5 أشهر ومستمر ومنتظر الانتاج بعد عامين او ثلاثة.

محمد الطاهر

الخرطوم: (كوش نيوز)