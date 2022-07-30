وكيل وزارة الثقافة والإعلام يعود للبلاد





عاد الى البلاد صباح اليوم وكيل وزارة الثقافة والإعلام المكلف ، دكتور نصر الدين احمد محمد ، قادماً من المملكة الأُردنية الهاشمية بعد مشاركته في إجتماعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لقطاع الإعلام والإتصالات الإدارة الفنية لمجلس وزراء الثقافة والاعلام العرب ، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للبث الفضائي. وجاءت الإجتماعات ، برعاية كريمة من وزير الدولة للاعلام الاردني والاتصالات السيد فيصل الشبول . وتعتبر المشاركة من أهم الملتقيات لمعالجة القضايا الإعلامية وتعزيزالمفاهيم الاعلامية والمهنية وتحصين الأجيال الصاعدة من النزاعات والسلوكية المتطرفة. وناقش الإجتماع دور الإعلام في مواجهة التطرف والإرهاب وتأثيرات الإعلام الإلكتروني والألعاب الإلكترونية على المجتمعات والأجيال ، وخرج المؤتمر بتوصيات تصب في تطوير الإعلام العربي ، بجانب الإتصالات بالإضافة لوضع إستراتيجية لقطاعي الإعلام والإتصالات

كوش نيوز