أبرزها الخرطوم..أمطار غزيرة متوقّعة





تعمق منخفض السودان الحراري.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان هطول أمطار غزيرة في جنوب كردفان، وغرب كردفان.

وقالت وحدة الإنذار المبكّر بحسب تعميمٍ صحفي، السبت، إنّ ولايات كسلا، نهر النيل، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، شمال كردفان، شمال دارفور، وجنوب دارفور، يتوقّع أنّ تشهد أمطارًا متوسطة.

وأشارت إلى أنّ الفاصل المداري يمرّ شمال كسلا، أبو حمد، دنقلا، شمال الأبيض، الفاشر والجنينة.

وأوضحت أنّ درجات الحرارة سترتفع بشقيها العظمى والصغرى.

العربيه نت