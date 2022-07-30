مقاومة الخرطوم تدعو الشعب السوداني للخروج في مليونية”التعايش السلمي”





تقول المقاومة”نحن على يقين بأنّنا في معركة حاسمة ولابدّ لنا أنّ نهزم فيها صوت البندقية وإقتلاع المجلس العسكري الانقلابي وكلّ من شايعهم إلى مثواهم الأخير مرة و إلى الأبدّ”.

دعت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، أطياف الشعب السوداني في القرى والمدن، إلى الخروج في مليونية”التعايش السلمي” في الواحد والثلاثين من يوليو.

وقالت المقاومة في بيانٍ صادرٍ، السبت، إنّ وجهة المليونية ستكون”قصر الشعب”.

وأشارت إلى أنّ ستواصل في مواجهة انقلاب 25 أكتوبر وإسقاطه وبناء الدولة المدنية الديمقراطية.

وأشارت إلى أنّ مسارات مليونية الأحد، سيتمّ تحديدها لاحقًا.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي،يشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ متواصلةٍ، رفضًا للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز