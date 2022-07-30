ولاية سودانية تدشن برنامج الدفع الإلكتروني بمحطات الوقود





دشن والي ولاية الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله العاقب، بمحطة عبد العاطي بالمنطقة الصناعية بمدني اليوم، خدمة شراء المواد البترولية عن طريق تطبيق الهاتف وذلك بالشراكة مع شركة (أم دبليو) للتقنية الحديثة.

وأكد والي الجزيرة أن تدشين شراء الوقود عبر تطبيق الهاتف يأتي تمهيداً للتحول الرقمي للتعاملات المالية الآمنة بالولاية وتقليل مخاطر السرقة.

من جانبه، جدّد مدير شركة (أم دبليو) معتز علي، حرص الشركة على توفير الخدمة في جميع محطات الوقود بالولاية.

من جهته، أكد مدير الإدارة العامة للمواد البترولية بالولاية أبو ذر أحمد بحسب (سونا)، أن برنامج الدفع الإلكتروني لمحطات الوقود الذي تتبنّاه إدارته يهدف لضبط وتسهيل عمليات الدفع وتأمين العاملين من مخاطر التعامل مع النقد مباشرة، وهي خطوة مهمة نحو الحكومة الإلكترونية ومواكبة التقدّم التكنولوجي.

صحيفة الصيحة