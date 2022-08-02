



حميدتي: الدنيا لا قيمة لها وهي دار ممر وليست دار مقر، ولا تستحق أن يقتل مسلم أخاه المسلم دون وجه حق

شهد نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، ختمة القرآن الكريم بمسجد الشرطة بالجنينة الثلاثاء، وقام مشايخ خلاوي القرآن الكريم بالدعاء والتضرُّع إلى الله تعالى ليرفع البلاء عن السودان وأهله.

ودعا حميدتي إلى ضرورة العمل بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة “التي أكدت أن الناس سواسية لا فرق بينهم، ووجهت بالسعي بين الناس بالحسنى والتناصح والتواصي بالحق”، مطالباً بالدعاء للسودان وأهله، لتجنب دعاة الفتنة ممن يريدون تفكيك السودان. وأضاف: “السودان لو تفكّك لن يتلم”.

سودانية 24