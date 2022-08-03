ضرب المثل في الأمانة .. عامل سوداني بمطار الخرطوم يعيد 15 مليار جنيه إلى أصحابها





في موقف يتسم بالأمانة والمروءة و حُسن الخلق، أعاد عامل سوداني بمطار الخرطوم الدولي، مبلغ 15 مليار جنيه إلى أصحابها، وفق (طيران بلدنا)

وعُرف العامل في الجوازات بصالة الوصول الطيب حسن “بركة”، بطيب أخلاقه وإخلاصه في عمله، وظل في كل مرة يعثُر على أموال او ذهب يتوجه به إلى المسؤولين عن الصالة ويعمل على تسليمه.

وعثر قبلها على عملات أجنبية تخص مواطن يمني الجنسية تبلغ قيمتها سبعة مليار جنيه “مليون”، كما عثر على الكثير من المصوغات الذهبية التي سقطت من مسافرات، وله مواقف مشهودة تنم عن أمانته.

الخرطوم: (كوش نيوز)