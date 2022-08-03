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سعر الدولار والعملات في السودان اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 .. السوق الموازي
مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 569.00 جنيه
الريال السعودي : 151.73 جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 580.38 جنيه
الدرهم الإماراتي : 155.89 جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 156.00 جنيه
الجنيه الإسترليني : 694.18 جنيه
الجنيه المصري : 29.96 جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.