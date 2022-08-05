خبير اقتصادي: صندوق مطار الخرطوم الدولي تطبيق حقيقي لشعار “حنبنيهو” وله مابعده





قال الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف حسن احمد بلولة أستاذ الاقتصاد بجامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية ، أن صندوق تطوير مطار الخرطوم الدولي الذي تم تدشينه الأربعاء الماضي بالخرطوم ، يمثل تطبيقاً عملياً لشعار ” حنبنيهو”.

وكتب د.يوسف قائلاً : صندوق تطوير مطار الخرطوم الدولي يمثل التطبيق العملي الحقيقي لشعار ح نبنيهو، وله ما بعده ان شاء الله. يذكر ان شركة هايبر ديل المالية أعلنت يوم الأربعاء الماضي في حفل شهده رجال المال والأعمال صندوق تطوير مطار الخرطوم الدولي برأس مال قدره 200 مليون دولار.

الجدير بالذكر ان الصندوق يهدف الى توسعة وتطوير مطار الخرطوم الدولي، ويشمل ذلك مدرج المطار وصالات الوصول والمغادرة برؤية حديثة، ومن ضمن أهدافه الأخرى (الاستثمار في قطاع الانشاءات، الإستثمار في قطاع الطيران، الإستثمار في قطاع النقل ، الإستثمار في قطاع الطاقة ،تجارة المعادن الثمينة، الإستثمار في قطاعي الصادر و الاستيرا، الاستثمار العقاري .

الخرطوم (كوش نيوز)