رئيس مجلس إدارة تاركو يُشيد بسُلطات الطيران بالسودان والإمارات





نظمت مؤسسة مطارات دُبي احتفالاً بتشغيل شركة تاركو للطيران أولى رحلاتها المباشرة بين الخرطوم ودبي .

وقد أقيمت الاحتفالية بحضور صاحب السعادة “جمال الحاي” نائب رئيس مؤسسة مطارات دبي، و “ماجد سلطان الجوكر” الرئيس التنفيذي للعمليات لمؤسسة مطارات دبي، و “جعفر داود علي” نائب الرئيس الأول لشركة دناتا.

كما حضر الإحتفال “أحمد عبد الرحمن محمد” القنصل العام لسفارة جمهورية السودان في الإمارات العربية المتحدة و”النذير قاسم مصطفى” المستشار الثقافي للسفارة.

وحضر الافتتاح أيضاً “علي الدرازي” نائب رئيس المبيعات من دبي لصناعات الطيران، و “حمد الجودير” مدير أول – إدارة تطوير الأعمال في مؤسسة مطارات دبي، و “أنيرودا روي” المدير التجاري لشركة دناتا في مطار دبي.

ومن جانب تاركو شرف الإحتفال رئيس مجلس إدارة الشركة “قسم الخالق بابكر قسم الخالق” والمدير التجاري “بسام سلامة” .

وأمتدح رئيس مجلس إدارة شركة تاركو السيد “قسم الخالق بابكر” مؤسسات مطارات دُبي على تشريفها الإحتفال بوفد رفيع المستوى، واعتبر أن في هذا تأكيد على عُمق العلاقات بين الشعبين والبلدين الشقيقين السودان والإمارات، كما تقدم بوافر شكره وتقديره الي مدير هيئة مطار الشارقة السيد فيصل بن سعود القاسمي، وأبدي تقديره وامتنانه للسفير الإماراتي بالسودان والمدير الإقليمي لطيران الإمارات لتشريفهما إحتفالات تاركو بمطار الخرطوم، وللقنصل السوداني بدُبي.

كما تقدم “قسم الخالق بابكر قسم الخالق” بالشكر إلى سلطات الطيران في السودان وعلى رأسها سُلطة الطيران المدني، شركة مطارات السودان، وأسرة مطار الخرطوم مُمثلة في المدير العام المهندس “سعد أحمد” والسادة مديري الاستخبارات، الجمارك، الجوازات، الأمن والشرطة الأمنية بمطار الخرطوم،، مدير الصالات، مدير مؤسسه الأسواق الحرة، وكل منسوبي المطار على مشاركتهم المُشرفة في تدشين رحلات تاركو إلى الشارقة ودُبي.

وقال إن ماحققته الشركة من إنجازات هذا العام يؤكد مدى تكاتف وتعاضد وإخلاص منسوبي تاركو الذين أشاد بمجهوداتهم الكبيرة والمُقدرة.

الخرطوم:طيران بلدنا