الشيخ الطيب الجد: انفلات الأمن وضيق المعيشة وراء طرحنا لمبادرة نداء السودان





الشيخ الطيب الجد: جدي وأولاده هزموا الأتراك

انفلات الأمن وضيق المعيشة وراء طرحنا لمبادرة نداء السودان

استغرب الشيخ الطيب الجد حديث المعارضين لقيادته لمبادرة الوفاق الوطني التي تطورت لنداء اهل السودان للوفاق الوطني الذين يتساءلون عن علاقة الطرق الصوفية بالسياسة. وقال الشيخ الجد لـ(الحياة اليوم) في لقاء بالمسيد إن جده الشيخ ود بدر وأولاده الثلاتة هزموا الأتراك بثلاث حاميات من الشرق والشمال والجنوب وحتى كبري المسلمية كان فيها جده.

وأضاف “حتى لو ما بنعرف سياسة شفنا حال البلد وما عجبنا وخلانا نتدخل في السياسة خليهم يقولو”. وقال الشيخ الطيب الجد إن السودان في وضع لا يحسد عليه، وهو في مرحلة أن يكون أو لا يكون، فهناك انفلات في الأمن وسوء في الأخلاق وضيق في المعيشة والوضع مزعج، وقد مرت سنوات عجاف وكان الناس يتطلعون لوضع أفضل بعد الثورة ولكن للأسف زاد الوضع ترديا.. فالشرائح الضعيفة انتهت والمتوسطة أصبحت ضعيفة، وأضاف: “الجيش هو صمام الأمان للبلد وحامي عرضنا لذلك نتماسك ليبقى قويا منيعا”.

سودانية 24