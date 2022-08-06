الأستاذ إسحق الحلنقي: علاقتي متينة بقناة النيل الأزرق!!





أكد الشاعر الأستاذ إسحق الحلنقي، متانة علاقته بقناة النيل الأزرق التي يعتبر نفسه جزءاً منها، وقال إن تجاوز السحابة العابرة بينه وبين القناة كان أمراً لابد منه، مشيرا إلى أنها قناة ظلت تحترم المبدعين وتحتفي بهم، وخص بالتحية السيد وجدي ميرغني رئيس مجلس إدارة القناة الذي هو محل تقدير واحترام، وقال إن السيد وجدي يعتبر من الداعمين المؤثرين للحركة الثقافية والإعلامية الإبداعية، ويهتم لأمر الفن وعمل عبر مؤسساته الإعلامية على توفير مساحات واسعة للمبدعين والاحتفاء بهم ويهتم بصورة شخصية لأمرهم ويجد دائما الشكر والتقدير من الوسط الفني ونشكره على دعمه واهتمامه وهو محل تقدير واحترام، وأشار الحلنقي إلى أن عودة أغنياته للتغريد عبر الشاشة الزرقاء يصب في مصلحة جميع الأطراف، على رأسها الشعب السوداني الجميل الذي يحفل بكل ما هو جميل ويستحق أن نمنحه الحب والاحترام، وأشاد الأستاذ الحلنقي بالأستاذ عمار شيلا المدير العام للقناة الذي تعامل معه باحترام كبير، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التعاون المشترك بإذن الله تعالى.

صحيفة الصيحة