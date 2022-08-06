اختفاء سلع مهمة من السوق بسبب الدولار الجمركي .. ومستوردون يصفون الأمر بـ”الطبيعي”





كشف عدد من تجار القطاعي، بأسواق متعددة بالخرطوم، عن اختفاء سلع مهمة من السوق، خصوصاً المستوردة. وقال التجار الذين تحدثوا لـ”الحراك” إن السلع التي اختفت (العدس، الأرز، لبن البدرة،)، واتهم تجار القطاعي من وصفهم بضعفاء من بعض الموردين وتجار الإجمالي بإخفائها، وعزوا التجار الخطوة، بسبب تحريك سعر الدولار الجمركي من قبل وزارة المالية، بجانب توقعات بعض الموردين وتجار الإجمالي بارتفاع أسعارها خلال الأيام القادمة، بعد تجفيف السوق من السلع، لجني مزيد من الأرباح، بالتالي فضلوا احتكارها بالمخازن وعدم طرحها بالسوق للجمهور ـ بحسب تجار القطاعي.

بالمقابل لم يبدِ عضو الغرفة القومية للمستوردين، المعتز المكي، استغرابه لظهور بوادر ندرة في بعض السلع المستوردة بالسوق، واصفاً الأمر بالشئ الطبيعي، قال إنه نتيجة لما وصفها بالقرارات غير المسئولة التي تتخذها وزارة المالية من وقت لآخر دون مشاورات القطاع الخاص، متوقعاً اتساع ندرة السلع، بالتالي مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها لأرقام فلكية تفوق قدرات المواطنين.

الخرطوم ـ أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي