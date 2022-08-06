رئيس سلطة تنظيم أسواق المال: صندوق مطار الخرطوم كفيل بجعل السودان حلقة ربط بين الدول





أشاد رئيس رئيس سلطة تنظيم أسواق المال د.عزمي شوقي بصندوق مطار الخرطوم الدولي ، وعبر عن سعادته عن هذا المشروع ، وذلك خلال كلمة القاها في حفل تدشين صندوق مطار الخرطوم الدولي بفندق كورنثيا بالخرطوم وقال سيادته أن صندوق مطار الخرطوم الدولي سيساهم في تطوير المطار لاستقطاب الركاب و جعل السودان حلقة ربط بين الدول لأن موقعه الجغرافي المميز في قلب أفريقيا يجعله من أكثر الدول المؤهلة لذلك.

وقال د.عزمي أن سلطة تنظيم أسواق المال جهة رقابية تقوم بدور حماية المستثمر و أنها تماثل بنك السودان المركزي الذي يعتبر حامياً لأموال المودعين بالجهاز المصرفي.

وأشار د.عزمي الى ان سلطة تنظيم أسواق المال هي التي تحمي المستثمر هي مسؤولة مسؤولية كاملة عن تصديق شركات المساهمة العامة ثم التصديق لأسواق المال ، حيث أن شركة هايبر ديل المالية المحدودة مدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية من الفئة الأولى، ولديها خبرات واسعة في الصناديق الاستثمارية وتمتلك حوالي 69% من حجم السوق.

ودشنت شركة هايبر ديل المالية في الثالث من الشهر الجاري ، صندوق تطوير مطار الخرطوم الدولي ، والذي سيتم ادراجه في سوق الخرطوم للأوراق المالية ، كما أوضح دكتور عزمي ان هذا الصندوق يعتبر صندوقاً وطنياً ولكن يمكن لجميع الأطراف من مؤسسات ومستثمرين في جميع الدول الاستثمار فيه ، وأضاف بأن عملية ادراج الصندوق في سوق الخرطوم للأوراق المالية تتيح للمستثمر شراء وبيع الأسهم التي يمتلكها أو الخروج من الصندوق في أي وقت من عمر الصندوق .

وفي ختام حديثه قال د. عزمي شوقي أن دور السلطة هو دور رقابي يقوم على التفتيش الدوري للتأكد من أن أموال المستثمرين تدار في الحفظ والصون.

الخرطوم ( كوش نيوز )