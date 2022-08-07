لمستخدمي آيفون.. تطبيق يمنع الإعلانات المزعجة أثناء تصفح الإنترنت





طور أحد المبرمجين تطبيقا جديدا باسم “بانيش” يتيح لمستخدمي آيفون تصفح الإنترنت باستخدام برنامج سفاري دون إزعاج من الإعلانات.

وذكر موقع “تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن التطبيق بانيش عبارة عن امتداد يتم إضافته إلى برنامج التصفح سفاري يساعد في حذف إعلانات “فتح التطبيق” التي تبثها المواقع الأخرى أو النوافذ التي تفتح تلقائيا على الكثير من المواقع مثل ريد إت، وتيك توك، ولنكد إن، وتويتر، وكورا، وميديوم.

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وفي حين يوجد الكثير من امتدادات سفاري التي تمنع ظهور الإعلانات المزعجة، فإنها لا تستطيع منع إعلانات “افتح التطبيق” في أغلب الأحوال.

ومن سوء الحظ، يحتاج استخدام مواقع الإنترنت عبر الأجهزة المحمولة، إلى الكثير من التدخلات، لكن هذا هو الحال.

والمحتمل أن يكون هذا الواقع عاملا مساهما في قضاء ما بين 4 و5 ساعات يوميا في استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية.

ويقول ألكس زاموشين مطور التطبيق إنه كان محبطا من مشكلة ظهور إعلانات التطبيقات أثناء تصفحه للإنترنت، كما كان يشعر بأنه لا يجب على الناس استخدام تطبيقات أي شركة إذا لم تكن لديهم رغبة ن في ذلك.

وأضاف أنه استمد الفكرة من تطبيق منع استخدام ملفات الارتباط لبث الإعلانات المزعجة المعروف باسم هاش.

ولاستخدام التطبيق بانيش يحتاج المستخدم إلى تثبيته على هاتفه آيفون، ثم تفعيله من خلال قائمة الإعدادات.

ويحتاج الأمر إلى عدد من الخطوات المهمة لكي يعمل بانيش بطريقة صحيحة.

العربيه نت