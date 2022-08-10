كورال جامعة السودان يدعم منى مجدي (على قدر المحبة)





تقيم مجموعة كورال جامعة السودان الفنية حفلًا جماهيرًا كبيرًا بقاعة الصداقة باسم(على قدر المحبة) دعمًا لزميلتهم الموناليزا منى مجدي بعد إصابتها بمرض السرطان مؤخرًا.. ويأتي الحفل تقديرًا وعرفانًا للفنانة منى مجدي التي أثبتت شجاعة وقدرة كبير على تحمل ومواجهة المرض، وقدمت رسائل عديدة بضرورة الفحص المبكر لمحاربة سرطان الثدي للنساء والمشهور عن منى مجدي محبتها ولطفها وإنسانيتها العالية في تعاملها مع الآخرين خاصة مواقفها العاطفية مع أطفال الشوارع وكذلك تواجدها المستمر مع الثوار أيام اعتصام القيادة العامة هذا وقد أعلنت اللجنة المنظمة للحفل عن فئات مختلفة للدخول بواقع ٥ آلاف للعادية و١٠ آلاف للخاصة.

الخرطوم: نزار عباس

صحيفة السوداني