خروج البارجة التركية وكهرباء البحر الأحمر تعلن برنامج لتخفيف الأحمال





إدارة توزيع كهرباء البحر الأحمر، ناشدت المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك خلال الفترة لضمان استقرار أفضل للتيار الكهربائي.

أعلنت إدارة توزيع كهرباء البحر الأحمر، عن خروج البارجة التركية عن الخدمة اعتبارًا من الساعات الأولى لفجر الجمعة الثاني عشر من أغسطس الجاري، ولمدّة ثلاثة أيامٍ.

وأفاد الخطاب الممهور بتوقيع مدير إدارة توزيع كهرباء البحر الأحمر الشيخ محمود أبوه آدم، أطّلع عليه”باج نيوز”، أنّ الخطوة تأتي بغرض استبدال البارجة بأخرى.

ودعت إدارة توزيع كهرباء البحر الأحمر، المواطنين بأنّه سيكون هناك برنامج لتخفيف الأحمال لمدة 10 ساعاتٍ في اليوم بمعدّل 5 ساعاتٍ في الفترة الصباحية و5 ساعات في الفترة المسائية مع استثناء الخطوط الاستراتيجية التي تغذّي المستشفى ومحطة مياه أربعات.

باج نيوز