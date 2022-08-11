📌مبادرة أهل السودان تسحب البساط من حميدتي





طبيعي جداً أن يلمح حميدتي برفضه لمبادرة أهل السودان التي اطلقها الخليفة الطيب الجد ويتساءل عن لجانها لأن المبادرة وجدت قبولاً كبيراً وإلتف حولها أهل السودان بمختلف توجهاتهم وقادها شيوخ الطرق الصوفية وزعماء الإدارات الأهلية وقيادات الأحزاب السياسية الوطنية.

فالرجل يعتبر أن الادارات الاهلية والطرق الصوفية منطقة مغلقة بالنسبة له ويعتقد أن (البكاسي) والأموال يمكن أن تشتري له ذمم الرجال وتغير قناعاتهم.

المتابع لتحركات الرجل يجد أن #حميدتي خلال الفترة الأخيرة يعيش في حالة تنازع وقلق شديدين، حاول تبييض وجهه في دارفور بإجراء مصالحات وهمية بعيداً عن الجهات التي تتسبب في الفوضى والقتل الذي تشهده دارفور !! فالجهلاء الذين يملكون السلاح ويستغلون السلطة هم السبب الرئيس في الإقتتال الذي تشهده دارفور.

اظهر حميدتي العداء لقحت وظل يشتمها في كل منبر يعتليه لكنه عاد ليغازلها رغم أنه يعلم علم اليقين أن قادة قحت شعارهم (مافي حصانة يالمشنقة ياالزنزانة).

صنع له الأرزقية والمنتفعين الذين يحيطون به إحاطة السوار بالمعصم منظمات وهمية وظلوا يحشدون بعض الحسناوات لاستقباله ووداعه بالمطار في كل سفرياته بطريقة وجدت استهجان الجميع ولكن يبدو سكرة السلطة تفعل أكثر من ذلك.

هل سأل حميدتي نفسه عن (الهلولة) التي تصنع له في كل سفرية؟ هل يعلم الرجل أن هذه الطريقة التي يقوم بها السمارة والأرزقية تخصم من رصيده المتناقص في كل يوم؟.

ستمضي مبادرة أهل السودان للأمام ولن يضير الذئاب نبيح الكلاب ويكفي أنها أعادت التوازن السياسي للبلاد وجعلت قادة قحت يصرخون ليل نهار.

♦️هيثم محمود