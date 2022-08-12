أمطار بالخرطوم اليوم وتوقعات بهطول امطار غزيرة ببعض الولايات





هطلت امطار خفيفة الى متوسطة، في اجزاء متفرقة من ولاية الخرطوم صباح اليوم الجمعة، في الوقت الذي تنبأت فيه وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية، بهطول أمطار متوسطة إلي غزيرة خلال اليوم في أجزاء متفرقة من ولاية الخرطوم، ولايات البحر الأحمر، نهر النيل، كسلا، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، جنوب كردفان، وجنوب وغرب دارفور.

ودعا مدير الاعلام بالهيئة العامة للارصاد الجوي محمد شريف في تصريح (لسونا) قاطني المناطق المنخفضة في هذه المناطق بتوخي الحذر وعمل الاحتياطات اللازمة، كما ناشد سائقي العربات القيادة بتمهل وتوخي الحذر خاصة في مجاري السيول، ونوه ايضا ان مثل هذه الامطار مع الرياح قد تتسبب في سقوط بعض اعمدة الكهرباء المحملة بالتيار الكهربائي.

وقال إن هيئة الارصاد تتوقع تواصل هطول امطار غزيرة طيلة شهر اغسطس الجاري.

وعلى الصعيد نفسه توقعت الهيئة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات الشمالية، الجزيرة، شمال كردفان، شمال وشرق دارفور.

وسجلت أعلي درجة حرارة بالبلاد ليوم أمس 44 درجة في دنقلا وأدناها 17 درجة في مدينة رشاد.

ومن المتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة خلال هذا اليوم 43 في كل من وادي حلفا، أبو حمد ودنقلا، وأدناها في مدينة رشاد 17 درجة.

وكان موقف الأمطار منذ الأمس حتى صباح اليوم كالأتي: بورتسودان 2.0، شندي 38.2، الخرطوم 7.0، كسلا خفيفة، حلفا الجديدة 0.7، الفاشر 28.2، الجنينة 21.2، الأبيض 6.0، النهود خفيفة، نيالا 1.4، بابنوسة 2.2، كادقلي 19.6.