الأرصاد في السودان: أمطار غزيرة في 9 ولايات أبرزها الخرطوم





أهم معالم الطقس منخفض الهند الموسمي.

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان، هطول أمطار غزيرة في ولايات كسلا، القضارف، سنار، النيل الأزرق، جنوب دارفور، وسط دارفور، غرب دارفور، و سنار، وجنوب كردفان.

وقالت وحدة الإنذار المبكّر بحسب تعميمٍ صحفي، الثلاثاء، إنّ ولايات البحر الأحمر، نهر النيل، والخرطوم والجزيرة، النيل الأبيض، شمال كردفان، شمال دارفور، شرق دارفور، قد تشهد أمطارًا متوسطة.

وأشارت إلى أنّ الفاصل المداري يمرّ اليوم شمال بورتسودان، عطبرة، جنوب أبو حمد، شمال الأبيض.

باج نيوز