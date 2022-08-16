في عيد ميلاده.. تعرف على أول قصة حب في حياة تامر حسني | فيديو





يصادف اليوم الثلاثاء 16 أغسطس عيد ميلاد النجم تامر حسني والذي ولد عام 1977 وبدأ مشواره الفني في عام 2002.

النجم تامر حسني عاش قصة حب في بداية مشواره الفني ولكن انتهت بالانفصال بسبب ظروفه المادية.

وتحدث “تامر” عن قصة الحب الأولى خلال لقاء سابق في برنامج “غزالي” الذي كانت تقدمه الإعلامية ريهام سعيد.

وقال “تامر” خلال اللقاء: “أنا حبيت مرة واحدة في حياتي عارفة لما تتعبي عشان حد كتير وفي الآخر هو ميقدرش ديه بتبقى متعبة”.

ووجه النجم تامر حسني عدة نصائح للجمهور وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

في البداية حذر تامر حسني متابعيه من اليأس، وكذا من إحباط المقربين، مطالبًا الجمهور بأن يتذكروا معاناته وظروفه الصعب التي نجح في التغلب عليها.وأوضح تامر أنه في بداية حياته كان يتقاضى 22 جنيهًا راتبًا شهريًّا، مشيرًا إلى أنه كان عمل بعدة مهن متواضعة كان من بينها العمل في محطة وقود وسوبر ماركت، وأحيانًا يحمل الرمل والزلط من أجل العودة بـ5 جنيهات لوالدته.

وأضاف تامر أنه كان يحصل على 22 جنيهًا راتبًا شهريًّا من النادي الذي يلعب له، ويدفع منها فواتير المياه والكهرباء، وكذا إجراء عمليات جراحية لشقيقه أثناء فترة مرضه.

وأشار تامر إلى أنه كان في صراع بين تحقيق حلمه بأن يصبح مطربًا مشهورًا، وبين احتراف كرة القدم، قائلًا: “كان جوايا سعي دائمًا بين طريقين، الكرة والغناء، وأنا بقول دا عشان الناس كتير عايز أنصحها بالخطة البديلة عشان لو حلم مجاش يكون في غيره”، موضحًا أنه لم يحالفه الحظ كي يصبح لاعب كرة قدم محترف.

أهمية الدعاء

ونصح تامر متابعيه بالدعاء المستمر، لأن الدعاء هو سر اجتياز الأزمات.

وأكد المطرب الشاب أن المحبطين والذين يصدرون طاقة سلبية سيظلون متواجدون طوال الوقت، مطالبا بعدم الاستماع لأقوالهم لأنها سبب الفشل.

وختم تامر كلامه: “ما تبقاش السبب في أذية نفسك ما تتشدش غير لكل جميل ولكل إيجابي هتلاقي كل الحلو بيجيلك”.

العربية نت